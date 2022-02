Umbau für 1,5 Millionen: Was aus den "Fischerstuben" in Augsburg wird

Plus Aus für ein beliebtes Augsburger Lokal: Die "Fischerstuben" mussten nach 26 Jahren schließen. Wer den Standort an der Wertach übernimmt.

Nach 26 Jahren war Schluss: Die "Fischerstuben" sind seit Anfang Februar geschlossen. Das bekannte Augsburger Lokal hatte es nicht durch die Corona-Krise geschafft. Andere wollen an dem Standort direkt an der Wertach jetzt einen Neuanfang wagen - mit einem neuen Konzept und teuren Umbauplänen.