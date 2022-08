Umfrage startet: Wie wohl fühlen sich Radfahrer auf Augsburgs Straßen?

Ab September kann jeder an einer Umfrage zur Fahrradfreundlichkeit von Augsburg teilnehmen. Beim letzten Mal bekam die Stadt die Note 4. Geht es jetzt nach oben?

Regelmäßig untersucht der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) die Situation für Radfahrerinnen und Radfahrer in deutschen Städten. Augsburg schnitt dabei zuletzt, beim "Fahrradklimatest 2020", eher mittelmäßig ab. Konkret sei Augsburg dabei laut ADFC vom sechsten auf den elften Platz im Ranking von 26 vergleichbaren deutschen Großstädten zurückgefallen. In der Gesamtwertung ergab das damals die Schulnote 4 – also ausreichend. Der ADFC in Augsburg forderte deshalb mehr Tempo beim Umsetzen von Verbesserungen für den Radverkehr. Nun gibt es erneut einen Test des ADFC, ab September können dabei alle Bürgerinnen und Bürger die Fahrradfreundlichkeit ihrer Stadt bewerten. Bei der Stadt dürfte man gespannt sein, wie die Umfrage dieses Mal ausgeht.

Die Stadt Augsburg hat sich schon vor Jahren das Ziel gesetzt, zur "Fahrradstadt" zu werden. Wie das konkret aussehen soll und ob es schnell genug geht, darüber gehen die Meinungen allerdings immer wieder auseinander. Bei der Stadt verweist man zum Start der ADFC-Umfrage nun darauf, dass inzwischen zahlreiche Radprojekte umgesetzt worden seien. Es habe sich viel getan in den zurückliegenden beiden Jahren: So seien seit 2021 im Rahmen von Verkehrsversuchen in der Hermanstraße, der Frölichstraße und in der Neuburger Straße insgesamt rund 2,7 Kilometer Radfahrstreifen provisorisch angelegt worden. Für die Hermanstraße und die Frölichstraße wurde die dauerhafte Umsetzung bereits vom Stadtrat beschlossen. Im Stadtwald seien seit 2020 rund 6,8 Kilometer Radwege neu asphaltiert worden. Die Stadt erwähnt auch weitere neue Fahrradstraßen und Streifen für Radfahrer etwa in der Postillionstraße, der Ladehofstraße, der Localbahnstraße und der Neusäßer Straße.

Umfrage unter Augsburger Radlern: Fragebogen zum Fahrradklimatest steht im Internet

Wer Augsburg aus Radlersicht bewerten will, kann das ab 1. September im Internet machen. Ein Online-Fragebogen unter der Adresse fahrradklima-test.adfc.de stellt dazu Fragen unter anderem zur persönlichen Einschätzung zum Stand der Infrastruktur, Serviceangeboten oder dem persönlichen Sicherheitsgefühl beim Fahrradfahren. Bis zum 30. November ist eine Teilnahme möglich. Im Frühjahr 2023 werden die Ergebnisse dann in einem Städteranking präsentiert und die Gewinner-Städte ausgezeichnet.

Der Fahrradklimatest findet bereits zum zehnten Mal statt und zeigt im Zwei-Jahres-Turnus die Entwicklungen sowie Trends im Radverkehr auf. Er ist zugleich ein deutschlandweiter und regionaler Gradmesser für die Radverkehrsförderung. Die Stadt Augsburg lässt sich bereits seit 2012 durch den Fahrradklimatest bewerten. Die Ergebnisse des Fahrradklimatests würden dabei helfen, "dass die Stadt noch attraktiver für Fahrradfahrende wird", sagt Baureferent Gerd Merkle (CSU). Er ruft deshalb zur Teilnahme auf – unabhängig davon, ob man oft oder seltener das Rad nutze.

Lesen Sie dazu auch