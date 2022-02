Umfrage: Weinen Sie dem ausgefallenen Fasching in Augsburg eine Träne nach?

Große Faschingsfeiern finden auch dieses Jahr nicht statt. Wie reagieren Augsburgerinnen und Augsburger auf die Absage der Feste? Wir haben uns in der Stadt umgehört.

Mit der Weiberfastnacht sollten die großen Faschingsveranstaltungen nächste Woche beginnen. Doch die Corona-Pandemie macht den Narren erneut einen Strich durch die Rechnung. Bereits Mitte Januar wurde das große Faschingstreiben auf dem Rathausplatz abgesagt. Wir haben die Menschen in Augsburg gefragt, ob sie die Faschingsveranstaltungen während der Corona-Pandemie vermissen, was sie von den Absagen halten und ob sie selbst in Faschingsvereinen aktiv sind.

Johanna Oswald aus Edenried findet die Absage der Faschingsveranstaltungen richtig. Foto: Quirin Hönig

Johanna Oswald, Edenried: Ich vermisse die Faschingsveranstaltungen überhaupt nicht. Eine Absage der Feiern finde ich aufgrund der vielen Teilnehmern richtig. Es ist nicht so wichtig, dass es während einer Pandemie stattfinden müsste. Ich mag das Fest sowieso nicht mehr so gerne. Früher war ich selbst im Faschingsverein tätig, aber mit dem Alter ist das immer weniger geworden. Für Menschen, die Fasching feiern, ist es schon schade.

Kevin Böhme aus Augsburg hat mit Fasching nichts am Hut. Foto: Quirin Hönig

Kevin Böhme, Augsburg: Mit Fasching habe ich nichts am Hut. Die Absage der Veranstaltungen finde ich trotzdem schade, besonders für Leute, die Fasching wirklich mögen. Wenn es einen Faschingszug in der Stadt gäbe, würde ich ihn mir auch anschauen. Das finde ich schon spannend. Jetzt muss man aber hinnehmen, wie es ist. Wer möchte, kann kann sich ja trotzdem privat treffen und eine kleine Faschingsparty feiern.

Umfrage Fasching Augsburg Barbara Hefele aus Gersthofen Foto: Quirin Hönig

Barbara Hefele, Gersthofen: Es ist schade, dass die Leute nicht zusammen Fasching feiern können. Im Moment macht es wahrscheinlich aber noch keinen Sinn, viele Leute in einen Raum zu lassen. Trotzdem wäre es schön, wenn es nächstes Jahr wieder Veranstaltungen geben könnte. Ich bin selbst nicht im Faschingsverein tätig, habe als Lehrerin aber trotzdem damit zu tun. In der Schule planen wir eine Mottowoche. Dann können die Schüler verkleidet in die Schule kommen, und alles ist bunt.

Stefan Buser aus Friedberg versteht den Sinn von Fasching überhaupt nicht. Foto: Quirin Hönig

Stefan Buser, Friedberg: Ich bin überhaupt kein Faschingstyp, eher ein Faschingsmuffel. Deswegen ist es mir relativ egal, dass die Feiern abgesagt werden. Ich habe den Sinn von Fasching bis heute nicht verstanden. Der Ursprung hier im Süden ist ja das Austreiben des Winters. Da wir damit im Moment wenig Probleme haben, bleibt es nur eine reine Kulturveranstaltung. Da habe ich auch wenig Mitleid mit Menschen aus dem Rheinland, bei denen Fasching noch größer gefeiert wird.

Christian Schroll aus Friedberg bezeichnet sich selbst als "Faschingsmuffel". Foto: Quirin Hönig

Christian Schroll, Friedberg: Ich persönlich feiere kein Fasching. Ich muss zugeben, ich bin ein echter Faschingsmuffel. Auch in einem Verein bin ich nicht tätig. Eine Absage aller Faschingsveranstaltungen finde ich aber nicht richtig. Man muss auch an die Jugend denken. Für sie sehe ich die Corona-Pandemie und die Absagen der Veranstaltungen als Alptraum.