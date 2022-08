Augsburg

vor 17 Min.

Umfrage: Wie gehen die Menschen mit den steigenden Gaspreisen um?

Die Preise für Gas steigen seit Wochen, ein Ende ist nicht in Sicht. Wir haben uns umgehört, wie die Menschen in Augsburg und Umgebung in die Zukunft blicken.

Von Viktoria Gerg

Seitdem Russland die Gaslieferungen stark gedrosselt hat, steigen die Preise deutlich. Zusätzlich bringt die Bundesregierung die sogenannte Gasumlage auf den Weg, sodass Bürgerinnen und Bürger ab Herbst pro verbrauchter Kilowattstunde tiefer in die Tasche greifen müssen. Wir waren in der Stadt unterwegs und haben uns bei Passantinnen und Passanten umgehört, wie sie damit umgehen. Alois Huber, Gessertshausen Foto: Viktoria Gerg Alois Huber, Gessertshausen: "Ich mache mir keine große Sorgen. Wir haben einen Kachelofen und eine Ölheizung, die gestiegenen Gaspreise berühren mich also nicht. Öl haben wir noch aus der Zeit, in der es günstig war. Das reicht für den Winter, und wie es dann weitergeht, wird man sehen. Ich bleibe optimistisch, es wird schon irgendwie werden. Man muss sich eben mit der Situation arrangieren. Weglaufen können wir eh nicht." Susanne Kranz, Neusäß Foto: Viktoria Gerg Susanne Kranz, Neusäß: "Wir haben zwar kein Gas, sondern Öl, aber leicht darf man es deswegen trotzdem nicht sehen, denn auch da sind die Preise stark gestiegen. Lange genug sind wir mit den Ressourcen wie Gas und Strom großzügig umgegangen. Das muss man jetzt eben bewusster machen. So wie es mal war, wird es nicht mehr werden. Wir werden künftig mit Einschränkungen und Teuerungen leben müssen." Josip Brzovic, Augsburg Foto: Viktoria Gerg Josip Brzovic, Augsburg: "Momentan haben wir noch einen guten Gaspreis, aber der Vertrag läuft im April aus. Dann steigen unsere Kosten von 100 auf 400 Euro im Monat. Daher schränken wir uns jetzt schon ein. Eigentlich fahren wir als Familie im Winter zum Rodeln oder Skifahren. Das fällt dieses Jahr aus, damit wir genug Geld zurücklegen können, um diese Preissteigerung auszugleichen. Zusätzlich müssen wir auch noch das Auto abbezahlen." Birgit Gründel, Augsburg Foto: Viktoria Gerg Birgit Gründel, Augsburg: "Wir sind vor Kurzem in eine neue Wohnung gezogen, die mit Öl beheizt wird. Um die steigenden Kosten zu bewältigen, bilden wir jetzt auch mehr Rücklagen, denn wie hoch die Nachzahlungen werden, wird man ja erst sehen. Mir macht diese Entwicklung Angst, weil man nicht weiß, wo das alles endet. Bei uns daheim brennt nur da Licht und wird da geheizt, wo man sich aufhält. Das haben wir schon immer so gemacht, jetzt wird es aber umso wichtiger."

