Umfrage zum Frauentag: "Benachteiligung von Frauen beeinträchtigt alle"

Anlässlich des Internationalen Frauentags fragten wir Augsburgerinnen, was sie bewegt. Sie sprechen über Care-Arbeit, Altersarmut und die globale Situation der Frauen.

Am 8. März ist Internationaler Frauentag. Es ist ein Tag, an dem nicht nur gefeiert wird, sondern an dem es um die Herausforderungen und Ungleichheiten geht, mit denen Frauen nach wie vor konfrontiert sind. Auch viele Augsburgerinnen haben dazu eine klare Meinung. Wir haben uns umgehört.

Maria M. (57) aus Augsburg beschäftigt die Situation von Frauen auf der ganzen Welt. "Es gibt immer noch weibliche Genitalverstümmelung, und in vielen Ländern ist es gefährlich bis unmöglich, sich als Frau für eine Abtreibung zu entscheiden", sagt sie. Der Internationale Frauentag am 8. März war ihr bisher nicht besonders wichtig, "aber wenn ich so darüber nachdenke, fallen mir viele Themen ein, bei denen sich auch heute noch etwas verändern muss". Sie denke da auch an den Schutz und die Unterstützung von Opfern von Gewalt und sexuellen Übergriffen, die in ihrer großen Mehrzahl weiblich sind. Das Recht auf körperliche Selbstbestimmung sei lange noch keine Selbstverständlichkeit, vielerorts mangele es auch schlicht an Aufklärung und Zugang zu Verhütungsmitteln. "Das hat dann für die Frauen durchaus drastischere Konsequenzen als für Männer."

Weltfrauentag: "Wird nicht so richtig wahrgenommen"

Gerlinde Jänel (65) findet, der Weltfrauentag werde "nicht so richtig wahrgenommen". Dabei brauche es für diese Themen eine angemessene, würdevolle Bühne. Sie ist erst seit Kurzem in Rente und erzählt von ihren eigenen Erfahrungen im Berufsleben. So habe sie selbst als erfolgreiche Führungskraft in der Pharmabranche wiederholt darum kämpfen müssen, das gleiche Gehalt zu bekommen wie ihre männlichen Kollegen. "Es kamen auch immer wieder abschätzige Kommentare." Auch heute noch kämpften ihre früheren jungen Mitarbeiterinnen um echte Gleichberechtigung. "Spätestens, wenn sie Kinder bekommen, werden Frauen oft abgehängt in Sachen Karriere." Auch in der Corona-Zeit hätten vor allem die Frauen zurückgesteckt und Stunden reduziert.

Carmen Ciancio, 44 und Fachberaterin für Kitas, meint, dass die ungleiche Verteilung von Care-Arbeit ein Problem sei. Je nach Quelle leisten Frauen zwei bis dreimal so viel unbezahlte Care-Arbeit wie Männer, sie betreuen also Kinder, schmeißen den Haushalt, pflegen Angehörige. Finanziell wird ihnen das nicht gedankt. Gerlinde Jänel sagt: "Lange Phasen in Teilzeitbeschäftigung machen sich später beim Thema Altersarmut bemerkbar, die viel mehr Frauen als Männer betrifft. Das ist nicht gerecht."

Für Dana Karasch, 25, war der Frauentag bisher nicht von Bedeutung, viel beschäftigt habe sie sich damit nicht. "Das liegt vielleicht daran, dass ich als Psychologin hauptsächlich weibliche Kolleginnen habe", sagt sie. Dagegen berichtet Carmen Ciancio: "Bei uns im sozialen Bereich sind wir auch überwiegend Frauen. Trotzdem ist die Mehrheit der Führungspositionen mit Männern besetzt – das ist schon eigenartig." Ihr gehe es nicht um Konkurrenz, sondern letztlich um eine Emanzipation beider Geschlechter. Eine Benachteiligung oder Überbelastung der Frauen beeinträchtige über kurz oder lang alle, so Ciancio.

