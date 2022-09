Umgestürzte Bäume an der Kahnfahrt: Bootsverleih wird eingestellt

Plus Der Betreiber der Augsburger Kahnfahrt zieht Konsequenzen, nachdem zum dritten Mal ein Baum in unmittelbarer Nähe umgestürzt ist. Er stellt seinen Bootsverleih ein.

Gleich drei Bäume sind innerhalb weniger Wochen nahe der Kahnfahrt umgestürzt – einmal wurden zwei Ruderboote nur knapp verfehlt. Der Schock saß tief. Nach dem jüngsten Vorfall am vergangenen Wochenende hat der Betreiber der Kahnfahrt, Bela Balogh, am Mittwoch nun Konsequenzen gezogen und seinen Bootsverleih mit sofortiger Wirkung eingestellt. Dass er ausgerechnet jetzt handelt, hat Gründe.