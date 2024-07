Umstrittene Äußerungen zu Süchtigentreff: Was Stadtrat Wagner „bedauert“

Man kann Stefan Wagner kaum unterstellen, sich zuletzt nicht zeitintensiv mit dem künftigen Standort des Süchtigentreffs in Augsburg auseinandergesetzt zu haben. Der Grünen-Politiker sitzt nicht nur im Stadtrat, sondern in allen drei Ausschüssen, die sich vor der Entscheidung am vergangenen Donnerstag mit dem Thema befassten: Allgemeines, Gesundheit und Soziales. Doch in der Debatte, die mit einem Beschluss pro St. Johannes endete, fand Wagner Formulierungen, die viel Unverständnis auslösten – nicht nur in Oberhausen, sondern auch in den Reihen des Stadtrats. Nun versucht er, dies klarzustellen.

Max Kramer

Stefan Wagner

Süchtigentreff