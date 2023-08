Umstrittener Trend zur Jagd in Augsburg: Lasst die Jäger Jäger sein!

Plus In der Region Augsburg gibt es Unmengen Wald. Viele wissen aber kaum, was dort vor sich geht – dass immer mehr Menschen jagen gehen, ist deshalb ein gutes Zeichen.

Geht es um Jagd im Raum Augsburg, hat es eigentlich keiner der Beteiligten leicht. Beispiel eins: das Wildschwein. Es geht ihm, auch wenn das paradox klingen mag, zu gut. Begünstigt durch verschiedene Faktoren, kann es sich zunehmend verbreiten und auf landwirtschaftlichen Flächen wüten. Es steht deshalb besonders im Visier der Jäger. Beispiel zwei: das Reh. Es ist friedlich, kann durch seinen Appetit auf junge Bäume aber weitreichende Schäden in Wäldern anrichten. Es ist deshalb verständlich, dass Förster fordern, bei der Jagd müsse ein verstärkter Fokus auf Rehe gelegt werden. Und dann sind da noch die, auf die es auch ankommt: die Jäger selbst. Sie sind inzwischen von vielen Seiten ins Kreuzfeuer geraten – und das zu Unrecht.

Gerade das Beispiel Wald zeigt, welche Rolle der Jagd bei einem verantwortungsbewussten Umgang mit der Natur zukommt. Forstflächen sollen nicht nur im Raum Augsburg widerstandsfähiger werden, Mischwälder sind das Ziel – angesichts des Klimawandels ist dieses Ziel auch wichtig. Gelingen kann ein solches Mammutvorhaben aber nur mithilfe der Jäger. Sosehr man das Töten von Tieren persönlich abstoßend finden mag: Es ist schlicht notwendig, um Natur und Artenvielfalt im Gleichgewicht zu halten. Auf das richtige Maß kommt es an – um es zu finden, braucht es keine Schuldzuweisungen zwischen Landwirten, Förstern und Jägern, sondern eine gemeinsame Strategie.

