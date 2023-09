Umweltamt denkt um: Sonderabholung von Grüngut nach Unwetter möglich

Die Schäden nach dem Unwetter sind immens. Unabhängig davon beschwerten sich Bürger über die Stadt. Sie rudert jetzt zurück.

Jetzt also doch: Die Stadt Augsburg bietet Bürgerinnen und Bürgern, die besonders unter dem Unwetter vom vergangenen Wochenende betroffen waren und in deren Gärten sich das Grüngut häuft, kurzfristig einen Tag an, an dem die Gartenabfälle abgeholt werden. Termin ist am Mittwoch, 6. September. Bürger, zu denen auch Stadträtin Margarete Heinrich gehört, hatten sich nach dem Unwetter massiv darüber beklagt, dass jede Menge an Laub und Ästen angefallen war. Dieses Grüngut wollte man zügig entsorgen, weshalb man auf Unterstützung der Stadt hoffte. Sie möge, so der Wunsch, doch einen zusätzlichen Abfuhrtermin anbieten oder mehr Grüngut mitnehmen, als in die braune Tonne passt. Zunächst sah die Stadt aber keine Notwendigkeit, einen zusätzlichen Abholtermin einzuschieben. Das hat sich nun geändert.

47 Bilder Aufräumarbeiten nach dem Unwetter am Samstag über Augsburg Foto: Christoph Bruder, Peter Fastl, Margarete Heinrich, Michael Hörmann, Silvio Wyszengrad

Am Freitag hieß es, dass aufgrund der Unwetter mit Starkregen in den vergangenen Tagen die Menge an Grüngut und Sperrmüll deutlich angestiegen sei. Nichts anderes hatten die Bürger zuvor bereits geäußert. Offenbar gab es selbst in Teilen der Augsburger Stadtverwaltung Verwunderung über das zunächst abschlägige Schreiben aus dem zuständigen Amt. Der städtische Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb (AWS) reagiert nun aber mit leichter Verzögerung: Am Mittwoch, 6. September wird ein Sondertermin zur Abholung von Grüngut eingerichtet. Es sollte gebündelt bereitgestellt werden, soweit dies machbar ist, heißt es. Der AWS komme den Bürgerinnen und Bürgern hier so weit als möglich entgegen. Kleinteile wie etwa Blätter sollten über die Biotonne entsorgt werden. Die Anmeldung zur Sonderabholung kann telefonisch unter der Nummer 0821/324-4884 oder per Mail kundenservice.aws@augsburg.de erfolgen.

Abfallwirtschaftsbetrieb verweist auf reguläre Termine

Der AWS weist zudem darauf hin, dass zur Abholung von Grüngut wie auch von Sperrmüll ganzjährig ein Termin vereinbart werden kann - entweder über das Kundencenter des AWS unter Telefon 0821/324-4884 oder per E-Mail an kundenservice.aws@augsburg.de. Zusätzliche Termine zur Sperrmüllabholung werden im Rahmen der möglichen Kapazitäten zur Verfügung gestellt, wird ferner mitgeteilt. Grüngut und Sperrmüll können darüber hinaus auch an den Wertstoff- & Servicepunkten der Stadt Augsburg zu den regulären Öffnungszeiten selbst angeliefert werden.

Im Grünamt war zuletzt immer wieder über Personalmangel geklagt worden, teils konnten Tonnen nicht pünktlich geleert werden. Seitens der Bürgerinnen und Bürger gibt es immer wieder auch Beschwerden über Elektromüll, der sich an den städtischen Entsorgungsstationen stapelt. (mit nip)

