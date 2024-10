Umweltausschuss beschließt höhere Müllgebühren in Augsburg ab 2025

Der Umweltausschuss des Augsburger Stadtrats hat am Montag die Erhöhung der Müllgebühren ab 2025 beschlossen. Wie berichtet, werden künftig für einen Erwachsenen pro Jahr 84,36 Euro anstatt wie bisher 76,20 Euro fällig. Eine vierköpfige Familie bezahlt dann 253 Euro pro Jahr. Der neue Gebührenzeitraum läuft bis Ende 2027. Die Stadt begründet die steigenden Gebühren unter anderem mit höheren Sachkosten wie teurerem Treibstoff. Außerdem geht die Stadt davon aus, der Abfallverwertungsanlage für das Verbrennen des Mülls in den kommenden Jahren mehr Geld bezahlen zu müssen.

Im Umweltausschuss erklärte Mitglied Peter Uhl (CSU), dass die nun anstehende Gebührenerhöhung zwar bereits die zweite in dieser Legislaturperiode, aber aus den genannten Gründen ableitbar sei. „Wir können das mit der Faust in der Tasche mittragen“, so Uhl. Raimond Scheirich (AfD) stimmte als einziger gegen den Beschlussvorschlag. „Die Gebührenerhöhung ist nicht sinnvoll, angebracht oder den Bürgern vermittelbar“, so Scheirich. (klijo)