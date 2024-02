Umweltbildungszentrum startet neue Veranstaltungsreihe "Um|Welt|Literatur"

Bei den Vorträgen werden Themen der Nachhaltigkeit und zwischenmenschlicher Beziehungen in Verbindung zu bekannten Büchern und Filmen gesetzt. Den Anfang machte Tolkien.

Das Umweltbildungszentrum Augsburg hat die neue Veranstaltungsreihe "Um|Welt|Literatur" begonnen. Bei den kostenfreien Vorträgen werden Themen der Nachhaltigkeit und zwischenmenschlicher Beziehungen in Verbindung zu Büchern, Filmen und weiterer spannender Werke gesetzt. Den Anfang machte vergangene Woche Johannes Schulz vom Institut für Geographie an der Universität Augsburg mit einem Ausflug nach Mittelerde.

In seinem Vortrag "Die Klimatologie Mittelerdes und übertragbare Lehren aus Der Herr der Ringe zum anthropogenen Klimawandel" erklärte der Referent unter anderem, wie sich bereits J. R. R. Tolkien vor 80 Jahren in seinen Werken mit Klimathemen auseinandersetzte. Am 25. März wird der zweite Vortrag der Reihe stattfinden. Dann werden Jürgen Erhard und Stephan Köser Harry Potter in den Blick nehmen und über Demokratie und Toleranz in der Zauberwelt sprechen. (klijo)