Umweltreferent Erben nimmt Mitarbeiter der Müllabfuhr in Schutz

Die Müllabfuhr reagiert auf die Folgen der Streiks. In der kommenden Woche wird in Augsburg überall Restmüll abgeholt. Die Abfuhrtermine für Biomüll fallen aus.

Viele Menschen in Augsburg sind verärgert, weil der Müll zuletzt deutlich länger als sonst üblich in Tonnen und Containern lag. Teils stapelten sich Müllsäcke in den Straßen. Grund für die Verschmutzung war der Streik im öffentlichen Dienst. An drei Tagen streikten Beschäftigte der Müllabfuhr. Die Stadt Augsburg versucht jetzt mithilfe eines Notfallplans die Müllberge möglichst schnell zu beseitigen. In der kommenden Woche wird im Stadtgebiet überall Restmüll abgeholt. Die vorgesehenen Leerungen der Biotonnen entfallen in den betroffenen Vierteln.

Umweltreferent Reiner Erben (Grüne) zeigt Verständnis für die Streikenden: "Dass durch einen Streik die rechtzeitige und festgelegte Abfuhr von Abfällen nicht mehr funktioniert, ist der Sinn dieser Maßnahme und so auch durch das Streikrecht legitimiert." Der Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb (AWS) gebe sein Bestes, um gravierende Folgen abzumildern. "Für diesen Einsatz möchte ich mich beim Team des AWS bedanken“, so Erben.

Betont wird vonseiten des AWS, dass die Mitarbeiter nach den Streiks deutlich mehr Müll mitgenommen hätten als üblich. Man habe ermittelt, dass es sich um die doppelte Menge handle.

Die Stadt Augsburg schafft mehr Klarheit bei Abholung des Sperrmülls

Mehr Klarheit verschafft der AWS nun auch zum Thema Sperrmüll-Abholung. Sperrmüll- und Grüngutabholung seien lediglich verschoben worden, aber keineswegs gestrichen. Der AWS habe mit enormem Kraftaufwand sämtliche durch den Streik ausgefallenen Sperrmüll- und Grüngutabholtermine mit den Bürgerinnen und Bürgern individuell verschoben. Man hätte Ersatztermine buchen können. Der AWS bittet allerdings, bereits bereitgestellten Sperrmüll und bereitgestelltes Grüngut wieder von der Anfahrtsstelle zu entfernen. Man möge erst am Tag der Abholung Sperrmüll und Grüngut bereitstellen. Weitere Sperrmüll- und Grüngutabholtermine erfolgen nach derzeitigem Sachstand regulär, hieß es am Freitag.

Der AWS wird im Laufe der Woche von Montag, 27. März, bis Donnerstag, 30. März, keine Bio-Tonnen abholen. Stattdessen werden ausschließlich Restmülltonnen geleert. Bürger, bei denen die Biotonne zur Abholung stünde, sollen stattdessen die Restmülltonne zur Leerung bereitstellen.