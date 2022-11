Augsburg

Umweltreferent: Problembäume nahe Kahnfahrt sind "unter Kontrolle"

Plus Eine Kiefer und eine Esche stehen unter Beobachtung des Augsburger Grünamtes. Die Fällungen an der Kahnfahrt sind abgeschlossen.

Von Eva Maria Knab

Große alte Bäume, die an der Kahnfahrt und am Fünffingerlesturm plötzlich umstürzten, haben in den vergangenen Monaten viele Augsburgerinnen und Augsburger beunruhigt. Aktuell gibt es zwei Problembäume, die unter Beobachtung stehen, wie Umweltreferent Reiner Erben im Umweltausschuss berichtete: eine Schwarzkiefer am St.-Jakob-Wasserturm und eine Esche neben dem Fünffingerlesturm. Beide seien eingehend untersucht worden.

