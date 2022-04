Augsburg

06:00 Uhr

Die Uniklinik will nicht länger Treiber für den Klimawandel sein

Plus Die Augsburger Uniklinik will mit einem Programm den hohen Ausstoß an Treibhausgasen verringern. Es ist ein Kampf gegen Plastikberge, Stromfresser und Essensabfälle.

Von Eva Maria Knab

Nicht allein der Flugverkehr trägt mit seinen umweltschädlichen Emissionen zum Klimawandel bei, in deutlich größerem Ausmaß sind es Krankenhäuser. Allein die Uniklinik Augsburg verbraucht so viel Strom wie eine Stadt in der Größe von Landsberg am Lech. Entsprechend hoch wie der Energieverbrauch ist der Ausstoß von Treibhausgasen. Nun will die Uniklinik weg vom Image des Klimawandeltreibers. Sie hat ein umfassendes Umweltprogramm unter dem Titel "University Medicine Augsburg Goes Green" aufgelegt. Es hat Folgen - auch für Patienten und Beschäftigte.

