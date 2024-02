Umzug des Museumsstübles Oberhausen lässt auf sich warten

Eigentlich wollte Marianne Schuber mit ihren Schätzen schon am neuen Standort im Ofenhaus des Gaskessels sein. Doch es ergaben sich unerwartete Schwierigkeiten.

In 17 Umzugskisten hat Marianne Schuber eigenhändig die Schätze ihres Oberhauser Museumsstübles verpackt. Und wenn alles nach den Plänen der 90-Jährigen gegangen wäre, dann könnten Augsburger und Gäste seit Anfang des Jahres die Geschichte des Stadtteils in neuen Räumen im Ofenhaus am Gaskessel nachvollziehen. Doch jetzt sitzt sie im Wortsinn auf gepackten Kisten. Denn die Museumsräume sind nicht wie versprochen rechtzeitig frei geworden. Wohl noch bis April muss die Museumsleiterin warten, bis sie endlich wieder ihr Museumsstüble eröffnen kann.

"Ausgemacht war, dass ich zum 1. Januar ins Kesselhaus kann", berichtet Schuber. Deshalb habe sie am 20. Dezember mit dem Umzug begonnen - ganz alleine, wie sie betont. "Kurz vor Weihnachten habe ich niemanden gefunden, der mir hätte helfen können - aber langsam habe ich mich von den Umzugsstrapazen wieder erholt", erzählt sie. Leider ging es dann aber nicht ins Gaswerk, sondern in ein Zwischenlager bei einer Spedition. "Meine zukünftigen Räume belegt noch eine Künstlerin, die eigentlich schon nach Berlin gegangen ist, aber dort offenbar ebenfalls keine Räume gefunden hat", so Schuber. Deshalb könne sie jetzt erst zum 1. April mit ihrem Museum umziehen.

An die Oberhauser Geschichte soll weiterhin erinnert werden

Die Stadt und Oberbürgermeisterin Eva Weber hätten ihr Interesser versichert, dass es mit dem Museumsstüble weitergeht, betont die Historikerin. Schließlich sammelt sie dort seit vielen Jahren die Oberhauser Stadtteilgeschichte, die sie kenntnisreich in einer kleinen Ausstellung präsentiert. "An diese Geschichte muss weiterhin erinner werden", ist sie überzeugt.

Langweilig wird es der Seniorin auch in der Übergangszeit bis zur Museumseröffnung nicht. "Ich veranstalte gerade im Sander-Stift in der Zollernstraße alle 14 Tage Vorträge - da kommen fast mehr Menschen als sonst ins Museum", erzählt sie. Trotzdem kann sie es kaum mehr erwarten, bis es im Gaswerk wieder losgeht. Wann genau, kann sie noch nicht sagen. Aber es soll auf jeden Fall eine schöne Wiedereröffnungsfeier geben, verspricht die Museumsleiterin.