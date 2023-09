Augsburg

05:00 Uhr

Umzug in den Martini-Park: "Unser Alltag fühlt sich an wie Urlaub"

Die Bewohnerinnen und Bewohner des neuen Quartiers am Martini-Park schätzen vor allem die Aufenthaltsmöglichkeit am Kanal, der mitten durch die Anlage fließt.

Plus Kaum ein Augsburger Viertel hat sich so verändert, wie das Textilviertel. Zuletzt entstand am Martini-Park eine neue, moderne Wohnanlage. Ein Besuch bei Mietern vor Ort.

Kurz nach ihrem Umzug ins Augsburger Textilviertel haben sich Anne-Kathrin Schulz und Kevin Miller erst mal Badeschuhe gekauft. Als es Mitte August so heiß wurde, ging das Paar fast stündlich von der Terrasse ihrer neuen Wohnung ein paar Meter weiter, um sich abzukühlen. Denn mitten durch die Wohnanlage an der Schäfflerbachstraße fließt der Hanreibach. Das ist aber nicht die einzige Besonderheit des Viertels "Wohnen im Martini", das vor rund drei Jahren nach und nach entstanden ist. Ein Besuch bei Menschen, die aus unterschiedlichen Gründen dort eingezogen sind und die eine erste Bilanz ziehen.

Ein Auto nach dem anderen fährt die Nagahama-Allee entlang. Auf der doppelspurigen Ader, die sich vom Süden Augsburgs nach Lechhausen im Norden zieht und Augsburgern als Schleifenstraße bekannt ist, herrscht zu Stoßzeiten dichter Verkehr. Eine typische städtische Hauptverkehrsachse, vorbei an mehrstöckigen Häusern. Dass sich hinter einigen Gebäudezeilen ein neues, idyllisches Wohngebiet erstreckt, ist von hier aus nicht ersichtlich. 360 Wohnungen sind in dem Quartier im Martini-Park entstanden. Sie sind untergebracht in einzelnen modernen Mehrfamilienhäusern, mit großen Fenstern, Balkon und Dachterrassen. In einer der Mietwohnungen lebt Irene Merk. Die 70-Jährige hat einen persönlichen Bezug zum Textilviertel.

