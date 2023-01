Augsburg

08:10 Uhr

Unangemeldete Demo sorgt für Aufsehen bei Messe "Jagen und Fischen"

Eine unangemeldete Demonstration fand am Sonntag bei der Messe Jagen und Fischen in Augsburg statt.

Plus Tierschützer protestierten bei einer Aktion im Messezentrum Augsburg. Warum am Sonntag die Feuerwehr am Sonntag anrücken musste.

Die Premiere der konzeptionell veränderten Messe "Jagen und Fischen" war nach Auskunft des Veranstalters ein Erfolg. An drei Tagen kamen die erhofften 25.000 Besucherinnen und Besucher ins Messezentrum, sagt Messechef Lorenz Rau. Acht Gäste waren allerdings unerwünscht: Am Sonntag gab es eine unangemeldete Demonstration auf dem Gelände, angesetzt von der Organisation "Animal Rebellion". Die Tierschützer machten sich lautstark bemerkbar, deshalb war am Sonntag auch die Polizei im Einsatz.

