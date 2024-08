Unbekannte attackieren 28-Jährigen an Tankstelle in Lechhausen

An einer Tankstelle in Augsburg-Lechhausen haben mehrere bislang Unbekannte am Donnerstagabend einen 28-Jährigen leicht verletzt. Wie die Polizei mitteilt, griffen sie den Mann gegen 20.30 Uhr auf dem Gelände der Tankstelle in der Schillstraße an. Zu drei Tätern liegt eine grobe Beschreibung vor.

Unbekannte greifen Mann an Tankstelle in Augsburg-Lechhausen an: Polizei ermittelt

Demnach sollen sie etwa 20 Jahre alt gewesen sein. Zwei Männer sollen etwa 1,70 Meter groß gewesen sein. Ein Beteiligter soll ein helles T-Shirt, eine schwarze Hose sowie eine Umhängetasche getragen haben, er soll zudem einen Bart und eine Flasche in der Hand gehabt haben. Der zweite Mann hatte der Beschreibung zufolge eine rote Jacke, der dritte soll schwarz gekleidet gewesen sein. Die Polizei hat Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen, Hinweise nimmt die Inspektion Ost telefonisch unter 0821/323-2310 entgegen. (kmax)