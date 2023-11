Unbekannte beschädigen Auto in der Augsburger Innenstadt

In der Frickingerstraße ist ein Opel beschädigt worden. Die Polizei bittet Zeugen um Mithilfe.

Eine oder mehrere bislang unbekannte Personen haben am vergangenen Montag einen Opel in der Frickingerstraße beschädigt. Laut Polizei ereignete sich der Vorfall zwischen 5 und 16 Uhr. An dem geparkten Wagen entstand ein Schaden von rund 800 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und bittet Zeuginnen und Zeugen unter der Telefonnummer 0821/3232610 um Mithilfe. (klijo)