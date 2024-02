Augsburg

vor 35 Min.

Unbekannte beschädigen eine Haltestelle und zünden Fahrplan an

In der Klausstraße in Augsburg-Lechhausen sind in der Nacht auf Samstag eine Fahrplanauskunft sowie eine Haltestelle beschädigt worden.

In der Klausstraße in Augsburg-Lechhausen wird in der Nacht auf Samstag eine Fahrplanauskunft angezündet. Die Polizei meldet auch an einer Haltestelle Randale.

Mehrere Unbekannte haben in der Nacht auf Samstag eine Fahrplanauskunft in der Klausstraße angezündet. Wie die Polizei mitteilt, beobachtete ein Zeuge die Personen auf Höhe der Hausnummer 28 und konnte sie flüchten sehen. Eine genauere Beschreibung konnte er jedoch nicht abgeben. Polizei Augsburg: Fahrplan angezündet, Haltestelle beschädigt Auch die Haltestelle "Klausstraße" wurde laut Polizei beschädigt, hier traten Unbekannte eine Glasscheibe ein. Mögliche Zeuginnen und Zeugen können sich telefonisch unter 0821/323-2310 bei der Inspektion Ost melden. (kmax)

Themen folgen