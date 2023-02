Unbekannte beschädigen mehrere Außenspiegel in Augsburg

In der Albrecht-Dürer-Straße wurden mehrere Außenspiegel beschädigt. Die Polizei sucht Zeugen.

Der Polizei wurden am Samstag gegen 3.30 Uhr mehrere beschädigte Fahrzeuge in der Albrecht-Dürer-Straße in der Firnhaberau mitgeteilt: Laut Polizeibericht soll entweder eine Person oder mehrere unbekannte Personen die Außenspiegel der am Straßenrand abgestellten Pkw beschädigt haben. Die Polizei schätzt den entstandene Sachschaden aktuell auf einen niedrigen vierstelligen Betrag. Die PI Augsburg Ost bittet Zeugen des Vorfalls sich unter Telefon 0821/323-2310 zu melden. (ziss)