Unbekannte beschädigen Musterhaus in Pfersee

Ein Musterhaus im Augsburger Stadtteil Pfersee stand im Visier von Vandalen. Nun ermittelt die Polizei.

Ein oder mehrere Täter sind am vergangenen Sonntag in ein Musterhaus in der Jane-Addams-Straße eingebrochen und haben darin mehrere Gegenstände beschädigt, so berichtet die Polizei. Die Tat geschah zwischen Mitternacht und 21.30 Uhr. Eine Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden.

Die Polizei ermittelt nun wegen Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung. Hinweise unter Telefon 0821/323-2610. (ina)