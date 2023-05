Unbekannte beschmieren Gebäude mit Graffiti

Einen Fall von Sachbeschädigung durch Graffiti meldet die Augsburger Polizei.

Unbekannte Täter haben mehrere Teile eines Gebäudes in der Rauwolffstraße mit Schmierereien und Graffiti beschädigt. Die Tat in der Augsburger Innenstadt passierte in der Zeit von vergangenem Freitag, 16 Uhr, bis Mittwochmorgen, acht Uhr.

Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und nimmt Hinweise unter 0821/323-2110 entgegen. (ina)