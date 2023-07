Unbekannte beschmieren Pop-Up-Store der Polizei

Mit beleidigenden Sprüchen haben ein oder mehrere Unbekannte den neuen Pop-Up-Store der Polizei in der Augsburger Annastraße beschmiert. Die Tat geschah nachts.

Vor wenigen Tagen erst ist die Polizei in den Pop-Up-Store in der Annastraße eingezogen. Nun gab es einen Zwischenfall. Ein oder mehrere Täter haben im Außenbereich mehrere Schriftzüge angebracht. Wie ein Polizeisprecher bestätigt, handelte es sich um beleidigende Parolen gegenüber der Polizei.

Unter anderem soll der Schriftzug ACAB (All cops are bastards) angebracht worden sein. Die Tat geschah in der Nacht von Donnerstag auf Freitag. Die Polizei ermittelt auch wegen Sachbeschädigung.

In dem städtischen Pop-Up-Store hatten sich zuletzt Zoll und die Bundeswehr präsentiert. Die Einmietung der Bundeswehr hatte teilweise für Kritik gesorgt. Bei einer Kundgebung wurde gegen die "Militarisierung des Alltags" demonstriert. (ina)