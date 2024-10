Unbekannte besprühen Fassade des Augsburger Landgerichts

Bislang Unbekannte haben an der Fassade des Augsburger Landgerichts Am Alten Einlaß diverse Schmierereien hinterlassen. Wie die Polizei mitteilt, besprühten sie die Fläche zwischen vergangenem Freitag, 16 Uhr, und Montag, 7.40 Uhr. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro. Eine spezielle Botschaft, etwa politischer Art, soll nicht zu erkennen gewesen sein, wie eine Nachfrage bei der Polizei ergab.

Unbekannte besprühen Landgericht Augsburg, Polizei ermittelt

Die Polizei hat nun nach eigenen Angaben Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Hinweise nimmt die Inspektion Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110 entgegen. (kmax)