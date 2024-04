Unbekannte besprühen Hauswand in der Hallstraße: 3000 Euro Schaden

In der Augsburger Hallstraße besprühen bislang Unbekannte eine Hauswand. Der Schaden liegt bei rund 3000 Euro, die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung.

In der Hallstraße in Augsburgs Innenstadt haben bislang Unbekannte eine Hauswand beschädigt. Wie die Polizei mitteilt, besprühten sie die Fläche zwischen vergangenem Freitag, 17 Uhr, und Samstag, 7 Uhr, und richteten so einen Sachschaden in Höhe von rund 3000 Euro an.

Polizei ermittelt wegen besprühter Hauswand in Augsburger Hallstraße

Die Polizei hat nun Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Hinweise nimmt die Inspektion Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110 entgegen. (kmax)