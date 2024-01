Augsburg

Unbekannte brechen in Gaststätte ein und richten hohen Schaden an

Die Polizei meldet einen Einbruch in der Ulmer Straße in Augsburg-Oberhausen. Betroffen war eine Gaststätte, der Schaden ist hoch.

In der Ulmer Straße in Augsburg-Oberhausen brechen bislang Unbekannte in eine Gaststätte ein. Der Schaden ist enorm, die Kriminalpolizei nimmt Ermittlungen auf.

Bislang Unbekannte sind in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in eine Gaststätte in der Ulmer Straße eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, verschafften sie sich zwischen 1 und 2 Uhr gewaltsam Zutritt und entwendeten mehrere Gegenstände. Dabei entstand ersten Schätzungen zufolge ein Sachschaden im niedrigen fünfstelligen Bereich, der Beuteschaden soll sich im niedrigen vierstelligen Bereich bewegen. Polizei meldet Einbruch in Gaststätte in Ulmer Straße in Augsburg-Oberhausen Die Kriminalpolizei hat nun Ermittlungen aufgenommen. Mögliche Zeuginnen und Zeugen können sich dort telefonisch unter 0821/323-3810 melden. (kmax)

