Unbekannte brechen in Haunstetter Schule ein

Bislang Unbekannte brechen in die Albert-Einstein-Mittelschule in Augsburg-Haunstetten ein. Die Kriminalpolizei ermittelt nun und bittet um Zeugenhinweise.

Ein oder mehrere unbekannte Täter sind in den Sommerferien gewaltsam in die Albert-Einstein-Mittelschule in Augsburg-Haunstetten eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, geschah dies im Zeitraum zwischen Freitag, 4. August, und Montag, 28. August. Bei dem Vorfall sei ein Sachschaden im niedrigen vierstelligen Bereich entstanden.

Polizei meldet Einbruch in Mittelschule in Augsburg-Haunstetten

Die Kriminalpolizei ermittelt nun und bittet um Zeugenhinweise unter der 0821/323-3810. (sph)