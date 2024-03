Unbekannte demolieren Autos in Augsburg

Die Polizei in Augsburg ermittelt wegen zweier Sachbeschädigungen im Hochfeld und in Pfersee.

Im Zeitraum von Mittwoch, 19 Uhr, bis Sonntag, 13 Uhr, haben bislang unbekannte Täter einen Opel im Prinz-Karl-Weg im Hochfeld beschädigt. "Hierbei entstand ein Sachschaden von rund 200 Euro", so die Polizei, die darauf hinweist, dass für das Delikt auch ein Einzeltäter infrage kommt. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen. Ein ähnliches Delikt ereignete sich im Zeitraum von Freitag, 21 Uhr, bis Samstag, 21 Uhr, in Pfersee. Hier beschädigten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter ein Reifenventil eines geparkten Opels in der Hans-Adloch-Straße, es entstand ein Sachschaden von rund 300 Euro. Die Polizei nimmt in dem Fall Hinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2610 entgegen. (jaka)