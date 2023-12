Unbekannte E-Scooter-Fahrer werfen Böller nach Frau

Zwei Unbekannte haben in Augsburg-Lechhausen einen Böller gezündet und nach einer Frau geworfen - mit Folgen.

Zwei unbekannte Männer waren am Dienstag mit E-Scootern gegen 17.45 Uhr in der Blücherstraße in Lechhausen stadtauswärts unterwegs. Nach Angaben der Polizei zündeten sie einen Böller und warfen ihn offenbar nach einer 37-Jährigen.

Die Frau, die auf einem Fahrrad fuhr, erlitt laut Polizei durch den Knall Ohrenschmerzen. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und einem Körperverletzungsdelikt. (ina)