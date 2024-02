Unbekannte entwenden Kupferdachrinne von Friedhofsgebäude

Diebe haben eine Dachrinne aus dem Friedhof in der Zugspitzstraße in Augsburg gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen.

In der Zeit von Freitag bis Montag entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter die Kupferdachrinne eines Friedhofsgebäudes in der Zugspitzstraße in Hochzoll. Dies teilt die Polizei mit. Sie ermittelt nun wegen Diebstahls. Zeugen werden gesucht. (möh)