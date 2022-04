Unbekannte haben sich an fremden Autos abreagiert

Was die Menschen derart in Rage bringt, sich an fremdem Eigentum zu vergreifen, ist eine Unbekannte. Diesmal traf es mehrere Autos in Augsburg.

Es ist und bleibt ein Phänomen, aber auch eine Unbekannte. Auch in der Osterzeit kam es nach Mitteilung der Polizei zu wenig friedvollen Ereignissen. Wie mitgeteilt wurde, verzeichneten die Beamten Kfz-Delikte in Lechhausen und in der Innenstadt.

So wurde im Zeitraum zwischen Donnerstag und Dienstag, 14. und 19. April, an einem in der Steinernen Furt (Höhe Hausnummer 55) geparkten Dienstwagen der Arbeitshilfe mutwillig die Frontscheibe mittels eines unbekannten Gegenstands beschädigt. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Hinweise bitte an die PI Augsburg Ost unter der Rufnummer 0821/323 2310.

Auch in der Innenstadt Innenstadt kam es in der Nacht auf Dienstag, 19. April, zu einem Akt ungezügelter Wut. Eine unbekannte Person schlug die Seitenscheibe eines in der Nibelungenstraße geparkten Mini-Cooper ein. Offenbar durchsuchte sie danach auch das Fahrzeuginnere nach Wertsachen, wurde aber ersten Erkenntnissen zufolge nicht fündig, so dass derzeit nur ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro entstanden sein dürfte. Hinweise bitte an die PI Augsburg Mitte unter Tel. 0821/323 2110. (sil)