Unbekannte Männer durchsuchen 14-Jährigen nach Bargeld

Ein 14-Jähriger wird in der Augsburger Innenstadt zunächst von einem Bettler angesprochen. Plötzlich kommen weitere Männer hinzu und bedrängen ihn.

Ein 14-Jähriger wurde am Dienstag von einem Unbekannten nahe der Straßenbahnhaltestelle Senkelbach angesprochen. Dieser bettelte um Geld. Der Jugendliche gab ihm einige Münzen und ging weiter. Kurz darauf sprach der gleiche Unbekannte erneut den 14-Jährigen am Wertachbrucker Tor an. Dieses Mal war der Bettler aber nicht alleine.

Wie die Polizei berichtet, kamen zwei weitere Begleiter hinzu und bedrängten den Jugendlichen. Demnach griffen sie in seine Hosentaschen, um offenbar nach weiterem Geld zu suchen. Die drei Männer werden wie folgt beschrieben:

Einer war circa 1,70 Meter groß, etwa 15 - 16 Jahre alt und auffallend schlank. Er trug eine Mütze, eine schwarze Jacke, eine dunkle Jogginghose und sprach gebrochen Deutsch. Der zweite Täter war etwa 1,90 Meter groß und war mit einer schwarzen Bomberjacke bekleidet. Der dritte Mann wird als circa 1,80 Meter groß beschrieben. Er trug eine Winterjacke in den Farben Weiß, Orange und Schwarz.

Unbekannte Männer sprachen in Augsburg auch andere Passanten an

Insgesamt wurde lediglich ein geringer Geldbetrag entwendet. Nach aktuellen Erkenntnissen sprachen die Männer auch andere Passanten an. Die Kriminalpolizei Augsburg bittet nun Zeugen des geschilderten Vorfalls oder weitere Geschädigte, sich unter 0821/323-3810 zu melden. (ina)

