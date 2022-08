Augsburg

vor 17 Min.

Unbekannte manipulieren Schilder am Hochablass: Stadt erstattet Anzeige

Plus Die Stadt Augsburg zieht Konsequenzen, nachdem Verkehrsschilder am Hochablass überklebt werden. Es ist nicht der erste Fall, in dem Bürger in den Verkehr eingreifen.

Von Max Kramer

Es braucht einen zweiten Blick, um zu erkennen, was da genau am Hochablass geschehen ist. Wer mit dem Fahrrad stadtauswärts in Richtung Kuhsee will, muss auf dem Gehweg schieben. Darauf weisen auch zwei übereinander angeordnete Verkehrsschilder am Beginn des Übergangs hin - normalerweise. Unbekannte haben die Schilder kürzlich manipuliert: Unten machten sie aus "Radfahrer absteigen" per Sticker "Radfahrer freundlich", oben überklebten sie das blaue Gehweg-Schild durch das sehr ähnliche, zweigeteilte Symbol, das einen gemeinsamen Geh- und Radweg anzeigt. Die Stadt zieht nun Konsequenzen in einem Fall, wie er so oder so ähnlich nicht zum ersten Mal passiert.

