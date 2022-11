Unbekannte Person entwendet Bargeld aus Sportgaststätte

Der Einbruch in einer Augsburger Sportgaststätte ereignete sich in der Nacht. Auch einige Wertgegenstände wurden entwendet.

In der Nacht auf Freitag ist im Augsburger Stadtteil Firnhaberau in eine Sportgaststätte in der Straße Unterer Auweg eingebrochen worden. Dies teilt die Polizei mit.

Eine unbekannte Person entwendete Wertgegenstände und Bargeld im zweistelligen Bereich. Zeugen werden gesucht. (möh)