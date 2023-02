Unbekannte Person entwendet Wertgegenstände aus Gemeindezentrum

Die Tat ereignet sich im Augsburger Stadtteil Kriegshaber. Der Wert der Beute liegt im vierstelligen Bereich.

Einbruch in Kriegshaber: In der Zeit von Donnerstag bis Samstag kam es laut Polizei in einem Gemeindezentrum in der Rockensteinstraße im Augsburger Stadtteil Kriegshaber zu einem Diebstahl.

Eine unbekannte Person verschaffte sich Zutritt zum Objekt und durchsuchte dieses nach Wertgegenständen. Der Diebstahlschaden wird auf einen niedrigen vierstelligen Betrag geschätzt. Der entstandene Sachschaden wird mit einem hohen vierstelligen Betrag veranschlagt. (möh)