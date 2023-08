Unbekannte Person will in Gartenhütte im Alten Postweg einbrechen

Im Alten Postweg in Augsburg-Hochfeld versucht eine unbekannte Person, in eine Gartenhütte einzubrechen. Der Schaden ist überschaubar, die Polizei ermittelt.

Im Alten Postweg in Augsburg-Hochfeld hat eine bislang unbekannte Person versucht, in eine Gartenhütte einzubrechen. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich die Tat am vergangenen Sonntag zwischen 3 und 10 Uhr am Morgen. Der Unbekannte wollte sich dabei gewaltsam Zutritt verschaffen.

Versuchter Einbruch in Gartenhütte: Polizei Augsburg ermittelt

Nach Polizeiangaben liegt der Schaden im niedrigen dreistelligen Bereich. Nun laufen Ermittlungen, unter anderem wegen Diebstahls. Mögliche Zeuginnen und Zeugen können sich telefonisch unter 0821/323-2710 bei der Inspektion Augsburg Süd melden. (kmax)