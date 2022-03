Unbekannte schlagen an neun geparkten Autos Scheiben ein

Die Vandalen wüteten in der Kemptener Straße und Waxensteinerstraße. Sie beschädigten die abgestellten Autos wohl mit einem Nothammer.

Erheblichen Schaden haben bislang unbekannte Täter angerichtet, als sie in der Nacht von Sonntag auf Montag im Bereich der Kemptener Straße und Waxensteinstraße neun abgestellte Autos beschädigten.

An acht Fahrzeugen wurde jeweils die Frontscheibe beschädigt oder eingeschlagen, so die Polizei, an einem Pkw wurde die Heckscheibe eingeschlagen. Als Tatwerkzeug dürfte ein Nothammer oder ähnliches Werkzeug in Frage kommen. Der Schaden beläuft sich auf rund 6.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0821/323 2310 entgegen. Unter dieser Nummer können sich auch mögliche weitere Geschädigte melden. (eva)