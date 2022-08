Unbekannte schneiden Halteseile von Bäumen am Roten Tor durch

Ein Stadtrat der ÖDP kritisiert Vandalismus im Grünstreifen an der Rote-Torwall-Straße und fordert Konsequenzen.

Einen Fall von Vandalismus kritisiert die ÖDP. Unbekannte hätten entlang der Rote-Torwall-Straße im Grünstreifen zwischen den beiden Fahrbahnen systematisch die Stützbänder der jungen Straßenbäume durchgeschnitten. Die Bäume seien noch nicht sehr lange gepflanzt, einer neige sich ohne Stütze schon zur Seite. Es bestehe die Gefahr, dass die Bäume nicht richtig anwachsen.

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im städtischen Grünamt täten ihr Möglichstes, um den durch die geänderten Umweltbedingungen stark unter Stress stehenden Bäumen ein Überleben zu sichern, so Stadtrat Christian Pettinger. Vandalismus wie am Roten Tor binde nicht nur Arbeitskraft, die andernorts dringend gebraucht werde. In Zeiten des Klimawandels müsse auch alles getan werden, um den Baumbestand zu schützen und zu mehren. Er ruft dazu auf, Fälle von Baumschädigungen der Polizei zu melden. (eva)