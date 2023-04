Augsburg

Unbekannte stecken in Innenstadt Mülltonnen in Brand

In einer Parallelstraße zur Maximilianstraße sind am späten Donnerstagabend zwei Mülltonnen in Flammen aufgegangen. Die Polizei bittet um Hinweise.

Ein oder mehrere unbekannte Täter haben laut Polizei in der Wintergasse in Augsburgs Innenstadt zwei Mülltonnen in Brand gesteckt und sind dann abgehauen. Der Vorfall ereignete sich am Donnerstagabend gegen 23.20 Uhr. Die Polizei konnte die Flammen mithilfe zweier Feuerlöscher löschen. Es wurde niemand verletzt, die angrenzenden Gebäude wurden nach Angaben der Polizei nicht beschädigt. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung durch Brandlegung. Hinweise unter 0821/323-2110. (ina)

