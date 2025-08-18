Unbekannte stecken zwei Mülltonnen in Brand

In der Waibelstraße kam es am Sonntag, gegen 14.30 Uhr, zu einer Sachbeschädigung: Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter steckten zwei Mülltonnen in Brand. Anwohner löschten das Feuer. Ersten Schätzungen der Polizei zufolge entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung durch Brandlegung und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2310. (ziss)

