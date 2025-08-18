Icon Menü
Augsburg: Unbekannte stecken zwei Mülltonnen in Brand

Augsburg

Unbekannte stecken zwei Mülltonnen in Brand

Anwohner löschen in der Waibelstraße in Lechhausen zwei brennende Mülltonnen. Die Polizei sucht Zeugen.
    Am Sonntag wurden in der Waibelstraße in Lechhausen zwei Mülltonnen beschädigt.
    Am Sonntag wurden in der Waibelstraße in Lechhausen zwei Mülltonnen beschädigt. Foto: Lino Mirgeler/dpa

    In der Waibelstraße kam es am Sonntag, gegen 14.30 Uhr, zu einer Sachbeschädigung: Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter steckten zwei Mülltonnen in Brand. Anwohner löschten das Feuer. Ersten Schätzungen der Polizei zufolge entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung durch Brandlegung und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2310. (ziss)

