Unbekannte stehlen Auto mit KeylessGo-System: Polizei gibt Tipps

Im Augsburger Stadtteil Lechhausen entwenden Unbekannte einen Lexus. Der Diebstahl hängt möglicherweise mit dem System des Autos zusammen. Wozu die Polizei rät.

In der Waibelstraße im Augsburger Stadtteil Lechhausen haben bislang Unbekannte ein Auto gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, entwendeten ein oder mehrere Täter den Lexus am vergangenen Sonntag, wohl zwischen 4 und 5 Uhr. In dem Auto war demnach ein sogenanntes "KeylessGo"-System verbaut. Durch diese inzwischen weit verbreitete Technik kann das Auto geöffnet werden, ohne dass dazu ein Schlüssel aktiv benutzt werden muss. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise telefonisch unter 0821/323-3821 entgegen.

Auto-Diebstahl in Augsburg: Polizei gibt Tipps zu "KeylessGo"-System

Da es immer wieder zu ähnlichen Fällen kommt, gibt die Augsburger Polizei in diesem Zusammenhang Hinweise zum Schutz vor Diebstählen von Autos mit "KeylessGo"-System: