Unbekannte stehlen in Haunstetten mehrere hundert Euro aus Gebäude

Aus einem Gebäude im Augsburger Stadtteil Haunstetten stiehlt ein bislang Unbekannter Bargeld. Die Polizei ermittelt wegen schweren Diebstahls.

Im Augsburger Stadtteil Haunstetten haben bislang Unbekannte am vergangenen Samstag, 26. August, Geld aus einem Gebäude in der Bürgermeister-Widmeier-Straße gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, verschafften sie sich gegen 22.30 Uhr Zugang zu dem Gebäude und nahmen Bargeld im mittleren dreistelligen Bereich an sich.

Polizei meldet Diebstahl aus Gebäude in Augsburg-Haunstetten

Die Polizeiinspektion Augsburg Süd ermittelt nun wegen eines besonders schweren Falls von Diebstahls. Sie bittet um Hinweise unter der 0821 323 2710. (sph)