Unbekannte stehlen Michelin-Stern vom Gebäude der "Alten Liebe"

Der Michelin-Stern ist der Stolz des Restaurants "Alte Liebe" – nun wurde die Plakette gestohlen. Auch einem anderen Augsburger Lokal ist dies schon einmal passiert.

Einen Michelin-Stern zu holen, ist für Restaurants harte Arbeit - ihn zu behalten auch. Benjamim Mitschele von der "Alten Liebe" in Augsburg bekam die hohe gastronomische Auszeichnung für sein Lokal im Jahr 2022 verliehen, seitdem konnte er sie verteidigen. Bei der Plakette, die an der Hauswand des Restaurants auf den Stern hinwies, war er allerdings nicht so erfolgreich: Seit Kurzem ist das Emailleschild weg, gestohlen in einer Nacht- und Nebelaktion. Bei einem anderen Augsburger Gastronom weckt dies Erinnerungen.

Benjamin Mitschele ist Küchenchef der "Alten Liebe" in Augsburg, die 2022 den Michelin-Stern erhielt. Foto: Silvio Wyszengrad

Mitschele ist sauer. Als er die Plakette bekam, ließ er sie von einem befreundeten Schlosser mit Spezialschrauben an der Hauswand in der Alpenstraße im Bismarckviertel befestigen. "Ich wusste ja, dass man die Plakette des "Sartory" schon einmal gestohlen hatte", sagt der Gastronom. Deshalb wollte er sichergehen. Gebracht hat es nichts: Die Spezialschrauben sind weg, das Schild, gut 30 mal 30 Zentimeter groß, ebenso. "Da hat jemand vorher genau geplant, was er macht", vermutet Mitschele.

Michelin-Stern: Das Emailleschild hat nur Sammlerwert

Warum jemand solche Schilder mitgehen lässt, kann er sich nicht erklären. "Man könnte auch fragen: Warum klaut jemand Mercedes-Sterne?" Fakt sei, dass ein Michelin-Stern ein Ritterschlag für einen Gastronomen sei. "Die Plakette selbst ist ja nicht wertvoll, aber die Auszeichnung an sich hat einen fast nicht zu beschreibenden Stellenwert." Vielleicht habe es jemand nur aufs Sammeln abgesehen.

Simon Lang bekam die Plakette, die ihm gestohlen worden war, wieder ersetzt. Foto: Lilo Murr

Denn auch einem anderen Augsburger Sternelokal, dem "Sartory" von Simon Lang, kam die Plakette vor zwei Jahren abhanden. Inzwischen wurde sie wieder ersetzt, Lang hat sich um eine diebstahlsichere Befestigung bemüht und hofft, dass so etwas nicht noch einmal passiert. Auch Benjamin Mitschele möchte das Schild so schnell wie möglich ersetzen lassen. (nip)