Unbekannte stehlen Roller

In Oberhausen sind zwischen Freitagabend und Samstagvormittag zwei Motorroller gestohlen worden. Der erste Fall ereignete sich in der Augustastraße, wo der Roller des Herstellers Generic vom Besitzer auf einer Parkfläche abgestellt wurde. Am Samstagmorgen war er verschwunden. Ähnlich sah der Fall in der Eschenhofstraße aus, wo ein Besitzer sein Gefährt der Marke Piaggio vor einem Mehrfamilienhaus abgestellt hatte. Der Schaden liegt jeweils im mittleren dreistelligen Bereich. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 0821/323-2510. (skro)

Oberhausen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Piaggio Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis