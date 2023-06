Unbekannte Täter zünden Mülltonne an

Zwei Fälle von Sachbeschädigung beschäftigen die Polizei in Augsburg. Es geht um eine brennende Mülltonne und ein zerkratztes Auto.

Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter haben in der Nacht auf Sonntag eine Mülltonne in der Muesmannstraße in Göggingen in Brand gesetzt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 200 Euro, berichtet die Polizei, die nun wegen Sachbeschädigung durch Brandlegung ermittelt und unter der Telefonnummer 0821/323-2710 um Hinweise bittet. Eine weitere Sachbeschädigung ereignete sich am Montag in Kriegshaber: Nach Angaben der Polizei wurde in der Zeit von 0.30 Uhr bis 8 Uhr das Auto eines 39-Jährigen in einer Tiefgarage in der Offinger Straße verkratzt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro. In diesem Fall bittet die Polizei unter der Telefonnummer 0821/323-2610 um Hinweise. (jaka)