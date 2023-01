Unbekannte verkratzen Autos

Unbekannte haben in der Augsburger Innenstadt und in Göggingen zwei Autos beschädigt. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Einen Fall von Sachbeschädigung meldet die Polizei aus der Augsburger Innenstadt. In der Zeit von Samstagabend bis Montagmorgen wurde ein im Springergässchen abgestelltes Auto beschädigt. Eine bislang unbekannte Person verkratzte laut Polizei den Mazda mit einem spitzen Gegenstand. Der entstandene Schaden wird auf 2000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Augsburg-Mitte unter 0821/323-2110 zu melden.

Ein weiterer Vorfall geschah am Montag zwischen 17.30 und 18 Uhr in einem Parkhaus in der Gögginger Straße 119. Dort wurde ein Audi am hinteren Bereich verkratzt. Sachschaden: rund 500 Euro. Die Polizei nimmt in diesem Fall Hinweise unter 0821/323-2710 entgegen. (ina)