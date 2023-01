Unbekannter attackiert 57-Jährigen an Straßenbahn-Haltestelle

In einer Straßenbahn der Linie 6 beleidigt ein Unbekannter einen 57-jährigen Fahrgast. Später steigt er mit diesem an der Eberlstraße aus und schlägt ihn grundlos.

Ein 57-Jähriger ist am Donnerstagnachmittag an der Straßenbahn Opfer eines körperlichen Angriffs geworden. Wie die Polizei mitteilt, stieg er gegen 16 Uhr am Hauptbahnhof in die Tram Linie 6 Richtung Stadtbergen. Dort fragte ihn ein Unbekannter zunächst nach Feuer für eine Zigarette. Als der 57-Jährige erwiderte, er habe kein Feuerzeug, beleidigte ihn der Unbekannte zunächst. Als der 57-Jährige dann an der Haltestelle Eberlstraße ausstieg, folgte ihm der Mann. Er schrie ihn an und schlug dann unvermittelt zu, wodurch das Opfer leicht verletzt wurde. Dann ging der Mann weg.

Die Polizei sucht nun nach einem schlanken, etwa 1,80 Meter großen Mann mit Vollbart, dessen Alter auf etwa 30 Jahre geschätzt wird. Der Unbekannte trug eine grüne Jacke, dunkelgraue Jeans und hellbraune Stiefel, er hatte zudem einen schwarzen Rucksack dabei. Die Polizeiinspektion Augsburg 6 bittet Zeugen und Zeuginnen, sich telefonisch unter 0821/323-2610 zu melden. (sph)