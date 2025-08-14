Unbekannter baut in Lechhausen Unfall und haut ab

Am Mittwoch zwischen 16 Uhr und 18 Uhr hat es in der Königsberger Straße eine Unfallflucht gegeben. Laut Polizei beschädigte ein bislang unbekannter Autofahrer einen Volvo, der auf Höhe der Hausnummer 24 geparkt war. Anschließend entfernte sich der Täter offenbar, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden von rund 5000 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/3232310. (klijo)

Augsburg Stadt Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Unfall Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis