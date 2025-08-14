Icon Menü
Augsburg: Unbekannter baut in Lechhausen Unfall und haut ab

Augsburg

Unbekannter baut in Lechhausen Unfall und haut ab

Der Vorfall ereignete sich in der Königsberger Straße. Der Sachschaden ist hoch. Die Polizei bittet Zeugen um Mithilfe.
    • |
    • |
    • |
    In der Königsberger Straße baute ein Unbekannter einen Unfall und haute ab.
    In der Königsberger Straße baute ein Unbekannter einen Unfall und haute ab. Foto: Peter Kneffel, dpa (Symbolbild)

    Am Mittwoch zwischen 16 Uhr und 18 Uhr hat es in der Königsberger Straße eine Unfallflucht gegeben. Laut Polizei beschädigte ein bislang unbekannter Autofahrer einen Volvo, der auf Höhe der Hausnummer 24 geparkt war. Anschließend entfernte sich der Täter offenbar, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden von rund 5000 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/3232310. (klijo)

