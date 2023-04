Unbekannter beschädigt aus Zorn Auto auf einem Besucherparkplatz

In einer Tiefgarage in Augsburg gab es eine Sachbeschädigung. Die Polizei ahnt den Grund.

Sachbeschädigung im Augsburger Stadtteil Hochfeld: In der Nacht auf Donnerstag beschädigte laut Polizei ein bislang unbekannter Täter ein Auto. Es stand im Prinz-Karl-Weg in einer Tiefgarage.

Der Täter war scheinbar mit der Parkplatzsituation in der Sammeltiefgarage unzufrieden. Er besprühte das Auto eines 29-Jährigen mit einer unbekannten Substanz und beschädigte den Scheibenwischer. Zudem brachte er einen Zettel mit eindeutiger Botschaft an einem weiteren Auto an.

Grund für die Aktion war scheinbar, so die Polizei, dass die Autos seit längerer Zeit auf den Besucherparkplätzen abgestellt waren. Der Sachschaden beläuft sich auf 1000 Euro. (möh)